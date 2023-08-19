В соцсети Х уберут функцию блокировки пользователей

В социальной сети Х (Twitter) решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет - пока неизвестно.

Об этом сообщается на профиле владельца соцсети Илона Маска.

Он уточнил, что будет возможность заглушить пользователей или запретить отправку личных сообщений.

Более подробных деталей насчет таких планов Маск не раскрыл.