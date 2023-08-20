Samsung создать полностью безрамочную панель для смартфонов

Корпорация Samsung запланировала создать полностью безрамочную переднюю панель для смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты изучили презентацию Samsung Display, согласно которой компания намерена создать переднюю панель OLED All Around Full Screen. Компонент отличается от остальных на рынке тем, что не имеет видимых рамок.

Инженеры компании заявили, что добиться выпуска полностью безрамочного смартфона можно посредством закругления OLED-панели по краям и технологии 3D-ламинирования. В Samsung также отметили, что в настоящий момент на рынке нет полностью безрамочных панелей: так, в Apple используют "монобровь" и Dynamic Island, прочие производители - различные экранные вырезы и отверстия.