Почти все Apple Watch «заражены» опасными бактериями

Ученые Флоридского атлантического университета (Florida Atlantic University, FAU) проанализировали ремешки от Apple Watch и других носимых устройств и в 95% случаев обнаружили на аксессуарах различные опасные бактерии. Результат исследования опубликован в журнале Advances in Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наиболее распространенным видом бактерий оказался стафилококк, который может вызвать стафилококковую инфекцию. Данный вид бактерий встретился ученым на 85% браслетов. Ученые сочли данный результат "ожидаемым". В 60% случаев им встретился распространенный вид кишечной палочки E.Coli.

Вместе с тем исследователей удивило то, что на 30% браслетов им встретилась более опасная бактерия - синегнойная палочка. Микроб может вызвать пневмонию, заражение крови и другие тяжело излечимые болезни.

Самые загрязненные браслеты были обнаружены у людей, которые только что вышли из фитнес-зала. Ученые отметили, что этот факт очередной раз подчеркивает необходимость чистки аксессуаров после занятий спортом.

Еще выяснилось, что тканевые, резиновые и силиконовые ремешки имеют самый высокий уровень содержания бактерий. За ними следуют изделия из кожи. Металлические браслеты, наоборот, собирают очень мало бактерий. Вероятно, из-за того, что их обычно не носят во время тренировок.