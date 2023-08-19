X уберет черные списки

В социальной сети Twitter (новое название - X) уберут черный список.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил владелец платформы, американский предприниматель Илон Маск на своей странице.

По его словам, в Twitter отключат функцию блокировки пользователей. При этом Маск уточнил, что в соцсети можно будет запрещать некоторым юзерам писать сообщения.

Ранее Маск сообщил, что верифицированные пользователи Twitter получили возможность скачивать видео. Для того, чтобы загрузить ролик, им нужно перейти в полноэкранный режим и нажать на знак многоточия в правом верхнем углу, после чего в открывшемся меню выбрать пункт "Загрузить".

Маск приобрел Twitter осенью 2022 года. Вскоре после этого предприниматель уволил половину сотрудников и сменил руководство компании. В июле 2023 года он сменил название платформы на X.