Новая полезная функция в WhatsApp

Разработчики WhatsApp запустили функцию, позволяющую редактировать описание отправленных в беседе медиафайлов, сообщает Day.Az со ссылкой на портал WABetaInfo.

Ранее в WhatsApp появилась функция, благодаря которой стало возможно редактировать отправленные текстовые сообщения. Однако, если в сообщении были отправлены фото, видео или GIF-файлы, исправить подпись к ним было невозможно. Теперь возможность редактирования описания к медиафайлам стала появляться у пользователей мессенджера WhatsApp на Android и iOS.

Отмечается, что нововведение распространяется поэтапно и все пользователи получат доступ к ней уже в ближайшее время.

Чтобы внести правки в текст к уже отправленному медиафайлу, необходимо зажать сообщение и нажать на кнопку "Изменить". Отмечается, что функция имеет ограничение: правки могут быть внесены только в течение 15 минут после отправки сообщения и исключительно с устройства, с которого изначально отправлялось сообщение. Получатель сообщения будет уведомлен о внесенных правках.

О доступности нововведения для ПК-клиента WhatsApp не сообщается.