Фестиваль TEKNOFEST в 2023 году пройдет в этом городе

В 100-ю годовщину образования Турецкой Республики фестиваль TEKNOFEST пройдет в Анкаре.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, TEKNOFEST - крупнейший фестиваль космонавтики, авиации, науки и технологий пройдет в Анкаре с 30 августа по 3 сентября.

TEKNOFEST начнется в Стамбуле, а затем продолжится в Анкаре и Измире.

В Анкаре (аэропорт Этимесгут) и Измире (аэропорт Чигли) состоятся технологические конкурсы, программы инициатив, авиашоу, церемонии награждения, научные шоу, образовательные семинары, выставки, сценические игры.

Отметим, что с момента начала организации в 2018 году фестиваль TEKNOFEST бил каждый год рекорд по числу участников. В фестивале TEKNOFEST 2023 в Стамбуле, приняли участие 117 организаций, включая министерства, председательства, организации государственного и частного секторов, академические учреждения и медиа-компании, которые играют важную роль в национальной технологической экосистеме Турции, 130 участников и 19 компаний-спонсоров.

В рамках фестиваля были проведены технологические конкурсы, организованные для поддержки проектов тысяч молодых людей, работающих в области национального производства и развития технологий, были организованы 41 основной конкурс и 102 - по различным категориям.

Молодые люди, участвовавшие в соревнованиях, были награждены на сцене фестиваля TEKNOFEST в размере более 13 миллионов лир и получили финансовую поддержку в размере более 30 миллионов лир.

Напомним, что фестиваль TEKNOFEST регулярно проводимый в Стамбуле, впервые прошел за пределами Турции 26-29 мая 2022 года - в Азербайджане. В апреле и мае 2022 года на фестивале в Стамбуле приняли участие более 2,5 миллиона человек.