Раскрыто возможное название нового премиального смартфона Apple
Инсайдер Эндрю О'Хара раскрыл возможное наименование премиального смартфона Apple.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.
Согласной информации специалиста, в компании могут назвать новый аппарат iPhone 15 Ultra. Таким образом, осенью американская корпорация может выпустить базовые iPhone 15 и 15 Plus, а также премиальные iPhone 15 Pro и 15 Ultra. О'Хара заявил, что уверен в этом "на 80 процентов".
Инсайдер отметил, что таким образом в Apple подчеркнут уникальность устройства, которое должно оказаться самым дорогим в линейке. По его словам, iPhone 15 Ultra может получить титановый корпус и передовую камеру. Впервые о том, что Apple может выпустить смартфон с наименованием Ultra, стало известно осенью 2022 года.
Также в материале говорится, что все смартфоны серии iPhone 15 получат новый зарядный кабель. Аксессуар будет иметь провод с тканевой оплеткой, выполненный в цвет корпуса устройства. В настоящий момент Apple комплектуют плетеными кабелями компьютеры Mac и смарт-часы Apple Watch Ultra. Также зарядки для новых iPhone получат порт USB-C.
Ранее инсайдер Йогеш Брар заявил, что цены на флагманские смартфоны вырастут. По словам специалиста, новые премиальные аппараты подорожают на 50-200 долларов.
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