В WhatsApp появилась новая функция

В AppStore появилась новая публичная версия мессенджера WhatsApp, главной особенностью которой является поддержка видеосообщений. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет портал WABetaInfo.

Новая функция позволяет пользователям обмениваться короткими видеосообщениями продолжительностью до одной минуты. Для записи клипа нужно зажать кнопку с изображением микрофона в диалоговом окне и выбрать в появившемся меню режим "видео".

Другой новой функцией стала возможность демонстрации экрана во время видеозвонка. Теперь пользователи могут транслировать друг другу изображение рабочего стола в видеочатах. WABetaInfo пишет, что данный режим удобен для совместного решения различных рабочих и бытовых задач. Для активации демонстрации рабочего стола разработчики WhatsApp добавили в интерфейс новую кнопку, которая появляется во время видеозвонков.

Для получения доступа к описанным функциям WhatsApp нужно скачать из App Store версию мессенджера под номером 23.16.78. WABetaInfo предупреждает, что у некоторых пользователей опции могут появиться спустя некоторое время после установки обновления, а не сразу.