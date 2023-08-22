AzerTelecom и Kazakhtelecom создали совместное предприятие в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта

Ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана AzerTelecom и Kazakhtelecom продолжают совместные усилия по реализации Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, являющейся одним из основных компонентов мегапроекта "Цифровой Шелковый Путь" (Digital Silk Way).

В рамках сотрудничества, AzerTelecom со стороны Азербайджана и Kazakhtelecom со стороны Казахстана создали совместное предприятие, отвечающее за строительство и эксплуатацию Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии по маршруту Азербайджан-Казахстан по дну Каспийского моря.

На основании ранее подписанного Акционерного соглашения, Генеральный директор по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергей Назаренко и Управляющий директор по развитию бизнеса с государственными органами Kazakhtelecom Акимжан Ахылбеков подписали документ о регистрации компании. Обе стороны выразили свою поддержку новосозданному совместному предприятию в реализации строительства Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии.

"Создание совместного предприятия - это еще один важный шаг, который стороны сделали на пути создания Транскаспийской кабельной системы. Этот шаг подтверждает приверженность обеих сторон проекту, имеющему международное значение. Совместное предприятие будет инвестировать в создание важнейшего элемента проекта "Цифровой Шелковый Путь" - Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, которая обеспечит передачу мульти-терабитных объемов данных между Азией и Европой. Маршрут "Цифровой Шелковый Путь" сыграет важную роль в улучшении деловой среды, экономическом развитии и повышении позиций стран на мировой арене. Это откроет новые возможности для регионального сотрудничества", - сказал Генеральный директор по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергей Назаренко.

Длина кабельной линии по морскому дну составит 380 км, а пропускная способность будет доходить до 400 терабит/с.

"Мы стремимся к сотрудничеству, которое позволит сделать наш проект самым значимым в регионе. В наши цели также входит установление новых партнерских отношений, способствующих стимулированию роста цифровых услуг и созданию новых продуктов, которые будут распространяться от Азии до Европы", - отметил Акимжан Ахылбеков, Управляющий директор по развитию бизнеса с государственными органами Kazakhtelecom.

Проект "Цифровой Шелковый Путь" был признан одним из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии на мероприятии "Global Strategic Infrastructure Leadership Forum", проходившем в США.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в девяти странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Kazakhtelecom является крупнейшей телекоммуникационной компанией Казахстана и имеет статус национального оператора связи.