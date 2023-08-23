Журналисты раскрыли возможную дату выпуска приставки PlayStation 6

Компания Sony может выпустить игровую приставку следующего поколения уже в 2027 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание GAMINGbible.

Журналисты портала изучили документы, которые были раскрыты в рамках судебного разбирательства между Sony и Microsoft, касающегося приобретения американской корпорации Activision Blizzard. В обнаруженных материалах представители Sony указали релизное окно PlayStation 6.

В 22-страничном документе юристы Sony Interactive Entertainment (SIE) отметили, что из-за покупки Microsoft Activision Blizzard геймеры PlayStation могут потерять доступ к Call of Duty и прочим играм студии. В материале говорится, что это случится "к тому времени, когда SIE запустит следующее поколение своей консоли PlayStation". Точные сроки выхода приставки не указаны, но ранее в тексте юристы отметили, что эксклюзивы Microsoft могут перестать выходить на платформе PS в 2027-2028 годах.

Авторы GAMINGbible заявили, что документе четко названы сроки выпуска PlayStation 6. "Не нужно быть гением, чтобы понять, что следующая PlayStation выйдет в 2027-2028 годах", - подытожили они.

PlayStation 5 появилась в продаже в ноябре 2020 года. В свою очередь, PlayStation 4 была запущена на рынок в ноябре 2013 года.