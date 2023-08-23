США обвиняют Россию в попытке нарушении работы Starlink
Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен утверждает, что российская сторона предпринимает попытки нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В опубликованном во вторник интервью журналистам газеты The Washington Post Салтцмен отметил, что Соединенные Штаты стремятся вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников для нужд американских военных. В нее могут войти до 1 тыс. аппаратов. По его мнению, при наличии достаточно большого числа этих спутников нанесение им какого-либо ущерба другими странами будет "гораздо более серьезной проблемой с точки зрения нацеливания". Как утверждал генерал, США "видят такой эффект с группировкой [спутников] Starlink на Украине". По версии Салтцмена, "россияне пытаются ее глушить". Как следует из публикации, генерал заверил, что эти попытки якобы не имеют успеха.
Салтцмен также отметил, что ранее в августе на базе Питерсон в американском штате Колорадо начало работать новое подразделение Космических сил США. В его задачи, как уточняется в публикации, входит оценка характеристик космических аппаратов других стран, а также их предназначения и потенциала. "Нам нужно вести разведку для [нужд] космоса", - констатировал генерал. "В конечном счете мы говорим о целях, о том, на какие цели нам нужно будет воздействовать", - добавил он. "Нужно понимать, что делаешь, чтобы создать помехи для спутника или оказать разрушительное воздействие", - полагает Салтцмен.
Генерал также признал, что в Космических силах США "не хватает сотрудников". В них насчитывается сейчас около 13 тыс. военных и сотрудников из числа гражданских лиц, уточняется в материале. Салтцмен допустил, что их штат будет увеличен.
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