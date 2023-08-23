В Турции разрабатывается сверхзвуковая версия первого беспилотного боевого самолета "Kızılelma"

Разрабатывается сверхзвуковая версия первого беспилотного боевого самолета "Kızılelma" производства турецкой технологической компании "Baykar".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал технический директор компании "Baykar" Сельчук Байрактар.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы над вариантом "Kızılelma A". Ожидается, что они будут завершены в ближайшее время.

"Мы проводим исследования на платформах искусственного интеллекта для повышения безопасности полетов. Но эти исследования не предназначены для полной замены людей, особенно на вооруженных платформах. Поэтому проводится дополнительная работа над безопасностью полета и различными алгоритмами", - подчеркнул Байрактар.

Отметим, что первый турецкий беспилотный боевой самолет "Kızılelma" был произведен в 2021 году. Его первый полет состоялся 14 декабря 2022 года, а второй - 23 января 2023 года.