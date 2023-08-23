https://news.day.az/hitech/1591858.html Госслужба Азербайджана о случаях захвата аккаунтов пользователей в приложениях
Госслужба Азербайджана о случаях захвата аккаунтов пользователей в приложениях
В последнее время фиксируются случаи захвата аккаунтов пользователей в WhatsApp и других приложениях.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на информацию, опубликованную министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, Служба электронной безопасности продолжает расследование этих случаев вместе с соответствующими органами.
"Служба электронной безопасности призывает пользователей в обязательном порядке активировать функцию двухэтапной аутентификации для своих учетных записей в социальных сетях, электронной почте, приложениях для обмена мгновенными сообщениями, а также на других онлайн-платформах", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре