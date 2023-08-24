КНДР вновь не смогла вывести спутник-шпион на орбиту

КНДР вновь не смогла вывести на орбиту предназначенный для сбора разведанных спутник, сообщает в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Полет первой и второй ступеней ракеты проходил в штатном режиме, однако запуск не удался из-за сбоя (...) с третьей ступенью", - сообщило ЦТАК.

ЦТАК поясняет, что для запуска военного спутника-разведчика "Манригён-1" использовалась ракета-носителя нового типа "Чхоллима-1".

Таким образом, для КНДР это стало уже второй неудачной попыткой отправить на орбиту спутник такого типа, первая попытка была осуществлена 31 мая.

ЦТАК отмечает, что следующая попытка намечена на октябрь.

"Государственное управление КНДР по освоению космоса (...) будет последовательно выяснять причину, принимать меры и производить третий запуск военного спутника-разведчика в октябре", - говорится в сообщении.

В то же время, южнокорейское агентство "Ренхап" сообщает, что в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) подтверждают неудачу запуска северокорейского спутника.

"Наши военные оценивают запуск как провал", - говорится в заявлении JCS.

В документе очередной пуск Пхеньяна называется нарушением резолюций Совбеза ООН, запрещающих КНДР любые запуски с использованием баллистических технологий.

В свою очередь, Токио выразил протест Пхеньяну в связи с произведенным пуском. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что пуск КНДР нарушает резолюции Совбеза ООН.

"Япония выражает решительный протест Северной Корее и жестко осуждает", - сказал Мацуно на пресс-конференции, созванной, когда стало известно о запуске.

Ранее мы писали о том, что КНДР запустила ракету.