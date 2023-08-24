Представители Азербайджана примут участие в чемпионате высоких технологий в Новгороде

На финал чемпионата высоких технологий, который пройдет с 18 по 22 сентября в Великом Новгороде в ИНТЦ "Валдай", прибудут более 150 человек со всей России. На данный момент география представлена 26 регионами.

Как сообщает Day.Az, в первом в России чемпионате высоких технологий также примут участие команды из четырех стран - Азербайджана, Ганы, Индии и Беларуси.

Чемпионат проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения, организованного Министерством просвещения Российской Федерации. Всего в нем примут участие 35 команд.

Отметим, что чемпионат высоких технологий - это соревнования по компетенциям, перечень которых сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.

Соревнования будут проходить по восьми компетенциям: нейросети и большие данные, технологии развития города и территорий, летающая робототехника, геопространственная цифровая инженерия, биохимические технологии и моделирование процессов, организация и управление ЭОГ-проектами, биопротезирование, изготовление индивидуальных имплантов.

Основная задача проведения чемпионата - заинтересовать молодые кадры остаться и реализовать свой потенциал в регионе.

В деловой программе примут участие правительства разных регионов страны, представители органов исполнительной власти, работодатели, промышленники.