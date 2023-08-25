Индийский луноход приступил к исследованиям на Луне

Луноход Pragyaan совершил первую поездку по Луне, сообщает Индийская организация космических исследований.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, аппарат доставили на борту посадочного модуля станции Chandrayaan 3, передает телеканал. Pragyaan проведет на естественном спутнике Земли один лунный день - это минимум 14 суток.

Исследования будут проходить в районе южного полюса, ранее этот участок не был серьезно изучен. Ожидается, что экспедиция должна продолжить поиски воды на Луне.