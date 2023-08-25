Журналисты раскрыли некоторые подробности нового устройства Apple

Компания Apple запланировала выход очков дополненной реальности около 20 лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание Patently Apple.

Журналисты медиа обратили внимание, что Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент Apple на гарнитуру дополненной реальности. Согласно документам, заявка на патент была подана компанией еще в 2007 году.

На основе этого авторы сделали вывод, что IT-гигант подтвердил свои планы на выпуск очков альтернативной реальности 17 лет назад - практически параллельно с выходом первого iPhone, когда компанией руководил Стив Джобс. В раскрытом отчете не перечисляются все особенности Vision Pro, однако говорится, что девайс будет отображать мультимедиа-данные, создавая "эффект кинотеатра".

Также еще в 2007 году инженеры Apple подчеркивали, что будущий гаджет может отслеживать повороты головы и движения рук пользователя. "В общем, это довольно сложное описание устройства, похожего на Vision Pro", - отметили авторы издания.