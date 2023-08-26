AMD выпустила среднебюджетных конкурентов популярным видеокартам Nvidia

AMD расширила линейку видеокарт Radeon среднего уровня двумя новыми моделями RX 7800 XT и RX 7700 XT.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, обе основаны на архитектуре Navi 32, сообщает портал 3DNews.

Radeon RX 7800 XT обладает 60 вычислительными блоками и 3840 потоковыми процессорами, а также 64 МБ кэш-памяти Infinity Cache и 16 ГБ памяти GDDR6 с частотой 19,5 ГГц. Ширина шины памяти составляет 256 бит. Максимальная частота GPU достигает 2,43 ГГц, а энергопотребление всей платы составяляет 263 Вт.

Менее производительная Radeon RX 7700 XT имеет 54 вычислительных блока и 3456 потоковых процессоров, а также 48 МБ кэш-памяти Infinity Cache и 12 ГБ памяти GDDR6 с частотой 18 ГГц. Ширина шины памяти равна 192 бита. Максимальная частота графического процессора составляет 2544 МГц, а энергопотребление всей платы - 245 Вт.

По производительности Radeon RX 7800 XT конкурирует с GeForce RTX 4070 от Nvidia. В играх с разрешением 1440p и наивысшими настройками графики видеокарта AMD превосходит своего соперника в среднем на 3,5%, однако в некоторых играх с трассировкой лучей Nvidia имеет преимущество. Radeon RX 7700 XT в тех же условиях опережает конкурента в лице GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти в среднем на 12%.

Обе видеокарты поддерживают интерфейс HDMI 2.1 для подключения к мониторам и телевизорам с высоким разрешением и частотой обновления. Radeon RX 7800 XT будет выпускаться в референсном дизайне с двумя вентиляторами, а Radeon RX 7700 XT - только в версиях от партнеров AMD.

Radeon RX 7800 XT поступят в продажу 6 сентября в США по цене в $500, а в Европе - €550, тогда как за RX 7700 XT будут просить $450 и €490.