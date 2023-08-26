Самая популярная игра выпустила масштабное обновление

Larian Studios выпустила первое крупное обновление для своей фэнтезийной RPG Baldur's Gate 3, которое содержит более тысячи исправлений и улучшений графики, интерфейса и других аспектов игры. Об этом разработчики рассказали в сообществе Steam.

Среди самых заметных нововведений - запоминание выбора графического API (DirectX 11 или Vulkan), изменение стиля иконок контроллера, разделение финальных титров на две колонки, а также устранение различных ошибок в скриптах, романтических сценах и обнаружения врагами.

Larian Studios также сообщила, что уже работает над вторым крупным патчем для Baldur's Gate 3, который должен выйти в ближайшее время. Это обновление сосредоточится на значительном повышении производительности игры.

Кроме того, разработчики поделились некоторыми статистическими данными об игроках. Так, геймеры провели в игре более 200 млн часов, самыми популярными классами стали паладин и жрец, а самыми невостребованными - чародей и друид. В то же время люди и эльфы возглавляют рейтинг самых популярных рас, а дварфы, гномы, гитьянки и полурослики замыкают его.

Полноценный релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоялся 3 августа. Для macOS и PlayStation 5 игра выйдет 6 сентября, а на Xbox Series X/S - к концу 2023 года.