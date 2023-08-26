Веб-версия Threads стала доступна всем пользователям

Веб-версия соцсети Threads теперь доступна для всех пользователей, рассказал глава Instagram** Адам Моссери.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, пользователи могут публиковать сообщения, лайкать чужие публикации и отвечать на них, просматривать свою ленту, пишет The Verge.

Зайти в сервис можно с помощью логина и пароля в Instagram. На странице входа в Threads также можно отсканировать QR-код и скачать приложение для iOS или Android.

Изначально пользователи веб-версии могли лишь просматривать чужие профили. Новый интерфейс стал ближе к приложению, отмечает The Verge. Хотя некоторых функций там нет. Например, нельзя отредактировать свой профиль. В компании говорят, что функционал будет расширяться.

Meta* запустила Threads 6 июля. Приложение соцсети появилось в Google Play и App Store. Пользователи в РФ могут просматривать страницы в Threads через VPN, а также создавать российские аккаунты. В Роскомнадзоре заявили, что пока не видят повода для блокировки площадки на территории России.

С появлением относительно долгосрочной статистики (месяц и более), связанной с Threads, стали выходить аналитические публикации с попытками объяснить неудачи новой соцсети Meta*. Собрав 10 млн пользователей за семь часов и достигнув пика регистраций в 100 млн через неделю, платформа начала терять аудиторию чуть ли не с той же скоростью, с которой набирала. О причинах оттока пользователей Threads почти одновременно высказались Time, Financial Times и PR Daily. Издания отметили отсутствие законченной концепции и оригинальной функциональности, силу инерции и "сырой" продукт.