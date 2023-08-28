ИИ запущен для всех пользователей Chrome

Microsoft объявила о запуске чат-бота Bing для всех пользователей десктопных версий браузера Chrome от Google. В течение последних двух месяцев компания тестировала ИИ-решение в сторонних браузерах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, чат-бот Bing стал доступен для пользователей Chrome и Safari с ограничениями на количество запросов и их длину в июне. Также в окне браузера периодически всплывали диалоговые окна с предложениями установить Edge от Microsoft.

25 августа корпорация подтвердила, что Bing Chat и Bing Chat Enterprise теперь доступны в Chrome для пользователей Windows, Linux и Mac.

Такое решение, вероятно, поможет расширить применение чат-бота среди большего числа людей, которые не хотят использовать браузер Microsoft. Ранее компания также поделилась, что работает над добавлением поддержки Bing Chat в другие браузеры, а также их мобильные версии.

Кроме того, Microsoft сообщила, что Bing Chat Enterprise, который отличается от стандартного решения повышенным уровнем безопасности, теперь будет доступен пользователям мобильной версии Microsoft Edge. Этот вариант сервиса предлагает предприятиям и организациям доступ к ответам и помогает с анализом данных специально для корпоративной клиентской среды. Полученная Bing Chat Enterprise информация не используется для обучения внешних больших языковых моделей.

Microsoft отметила, что пользователи мобильного приложения виртуальной клавиатуры Swiftkey могут получать доступ к Bing Chat до 30 раз в день без необходимости входа в учётную запись Microsoft.

Компания обновила дизайн результатов поиска в Bing, пояснив, что это поможет избежать дублирования контента и более эффективно использовать пространство на странице поиска.