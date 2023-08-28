Какие iPhone подешевеют в этом году?

Сразу после презентации новой линейки iPhone 15 Apple снизит цены на старые модели своих смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал BGR.

Эксперты отмечают, что компания ежегодно снижает стоимость своих прошлых устройств. Так, актуальная линейка смартфонов Apple подешевеет на $100.

Согласно подсчетам BGR, Apple будет просить за iPhone SE третьего поколения от $429, за iPhone 13 - от $599, за iPhone 14 - от $699, а за iPhone 14 Plus - от $799 в минимальных версиях. Однако данные цены будут актуальны только для официальных магазинов Apple в США.

Кроме того, компания прекратит официальные продажи старого iPhone 12, тогда как на смену флагманским моделям iPhone 14 Pro и 14 Pro Max придут новинки в лице 15 Pro и 15 Pro Max, также именуемый Ultra.

По данным авторитетного инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, презентация смартфонов линейки iPhone 15 состоится 12 сентября, а в свободную продажу устройства поступят через 10 дней после анонса. Вместе со смартфонами компания должна представить умные часы Apple Watch Series 9 и защищенные Watch Ultra второго поколения.