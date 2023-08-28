Microsoft назвала самый опасный браузер

Входящий в состав операционных систем Windows 10 и 11 браузер Microsoft Edge стал классифицировать установочный файл конкурентного браузера Google Chrome как потенциально опасное приложение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Windows Latest.

Так, при попытке скачать дистрибутив ChromeSetup.exe через Edge пользователи получают предупреждение о том, что файл может навредить их устройству. Система предлагает отказаться от загрузки или сохранить файл на свой страх и риск.

Это не первый случай, когда Microsoft пытается отговорить пользователей от использования конкурентных продуктов. Компания размещает рекламные баннеры Edge на странице поиска Bing при запросе Google Chrome, а на сайте браузера Google выскакивает уведомление о том, что Edge тоже основан на технологии Chromium.

Сама компания никак не комментировала ситуацию. Корреспонденту "Газеты.Ru" не удалось воспроизвести ситуацию с определением установщика Google Chrome в качестве потенциально опасного файла не нескольких устройствах под управлением Windows 10 и 11. Не исключено, что Microsoft уже устранила этот баг.