Пользователи Windows 11 узнали, что ОС не умеет выполнять базовую задачу

Пользователи Windows 11 не нашли функции, с помощью которой можно настроить стороннюю программу в качестве браузера по умолчанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты медиа изучили сборку Windows 11 23531, которая вышла для разработчиков и энтузиастов. Специалисты подчеркнули, что Microsoft фактически не смогла исправить старую особенность своей ОС, которая не позволяет назначить стороннюю программу в качестве браузера по умолчанию.

Авторы заявили, что в ОС от Microsoft можно выбрать сторонний браузер в качестве основного, однако системные ссылки все равно будут открываться во встроенном Edge. Полностью отказаться от фирменного браузера могут только пользователи стран, входящих в Европейскую экономическую зону (EEA) - для потребителей из других регионов эта возможность отсутствует.

Журналисты портала подчеркнули, что Microsoft подвергалась критике за открытие системных ссылок в Edge и игнорирование настроек по умолчанию еще несколько лет назад. Так, осенью 2021 года на данную особенность Windows 10 обращали внимание энтузиасты.