YouTube отключился в Германии

Сбои в работе YouTube наблюдаются в понедельник в Германии.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, 77% пользователей, сообщивших о проблемах, испытывают трудности с просмотром видео. Еще 14% отмечают сбои в работе приложения, 8% жалуются на работу сайта.