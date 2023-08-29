https://news.day.az/hitech/1593195.html YouTube отключился в Германии
YouTube отключился в Германии
Сбои в работе YouTube наблюдаются в понедельник в Германии.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Так, 77% пользователей, сообщивших о проблемах, испытывают трудности с просмотром видео. Еще 14% отмечают сбои в работе приложения, 8% жалуются на работу сайта.
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