В конгрессе США обеспокоены доступом Ирана к чувствительным данным

Республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование в отношении инцидента, в ходе которого иранская газета Tehran Times, предположительно, получила записку с информацией о приостановке доступа спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Ирана Роберта Малли к секретной информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило издание Politico.

По его данным, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил о необходимости для Госдепартамента "провести полную проверку безопасности" в связи с вероятностью утечки информации.

"Если записка подлинная, это вызывает крайнее беспокойство, особенно с учетом того, что это не первый случай, когда рупор иранского режима получает в распоряжение служебную информацию правительства США, в то время как Конгресс находится в неведении", - приводит газета его слова.

Politico отмечает, что в последние месяцы англоязычная Tehran Times также публиковала касающиеся представителя США по Ирану материалы раньше, чем американские издания. Так, указывает газета, в воскресенье Tehran Times на основании, предположительно, записки от американского внешнеполитического ведомства спецпредставителю по вопросам Ирана от 21 апреля сообщила, что допуск Малли к секретным документам был приостановлен из-за "серьезных проблем безопасности", связанных с его "личным поведением", "обращением с секретной информацией" и "использованием информационных технологий".

Согласно информации американского издания, Малли отрицает какие-либо правонарушения, в понедельник он отказался от комментариев. Указывается, что республиканцы раскритиковали администрацию Байдена как за временное разрешение спецпредставителю продолжать работу после того, как его допуск к секретной информации был приостановлен в связи с расследованием, так и за то, что она держала Конгресс в неведении относительно расследования в течение нескольких недель.

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