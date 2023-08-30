Microsoft назвала причину появления критической ошибки в Windows

В корпорации Microsoft объяснили, по каким причинам некоторые пользователи Windows 10 и 11 столкнулись с критической ошибкой BSOD.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание BleepingComputer.

В компании обратили внимание на жалобы пользователей, которые ранее рассказали, что на их устройствах появилось сообщение о критической ошибке с кодом UNSUPPORTED_PROCESSOR ("Неподдерживаемый процессор"). Специалисты Microsoft заявили, что проблема не связана с недавними обновлениями Windows, а касается прошивки некоторых процессоров. По официальным данным, неполадки были замечены на компьютерах под управлением Windows 11 22H2 и Windows 10 21H2/22H2.

Инженеры корпорации предложили столкнувшимся с проблемой пользователям обратиться к производителям процессоров, которые установлены в их ПК. При этом в компании не назвали конкретные бренды процессоров, но отметили, что отзовут обновления для пользователей, столкнувшихся с проблемой.

Между тем в MSI заявили, что многие пользователи их материнских плат рассказали о появлении ошибки UNSUPPORTED_PROCESSOR. В фирме пообещали разобраться с проблемой вместе со специалистами Microsoft.