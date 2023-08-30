TEKNOFEST - новая глава в мир технологической эволюции Турции

TEKNOFEST -это крупнейший проект авиации, научных и космических технологий, целью которого является развитие национальных технологий Турции. Данный фестиваль является показателем того, что что Турция стремительно развивавется и прогрессирует в оборонно-промышленных и научно-технологических сферах, передает Day.Az со ссылкой на YeniŞafak.

Впервые TEKNOFEST прошел в аэропорту Ататюрка в Стамбуле 20-23 сентября 2018 года.

Отмечается, что данное мероприятие посетило около 550 тысяч человек. Фестиваль аэрокосмических технологий TEKNOFEST проводится ежегодно с 2018 года министерством промышленности и технологий Турецкой Республики и Турецким фондом технологической команды (T3 Foundation), который возглавляет Сельчук Байрактар.

Первый TEKNOFEST за пределами Турции прошел в 2022 году в Азербайджане, в Baku Crystal Hall и на территории прилегающего к нему Приморского бульвара.

Проведение фестиваля космоса и технологий в Азербайджане впервые за пределами Турции является еще одним проявлением дружбы, братства и стратегического альянса между двумя странами.

28 мая 2022 года, в День независимости Азербайджана президент Ильхам Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в первом Бакинском аэрокосмическом и технологическом фестивале " TEKNOFEST Azerbaijan".

Главы государств лично наградили победителей различных конкурсов. В церемонии вручения призов участвовал почетный гость - лауреат Нобелевской премии профессор Азиз Санджар.

Одним из самых запомнившихся событий этого грандиозного мероприятия стало авиашоу, проведенное с участием азербайджанских и турецких пилотов.

"ТEKNOFEST Azerbaijan" был организован по ряду компонентов, к которым относятся технологические конкурсы, стартап-саммит "Take off Baku", хакатон "Смарт Карабах", заседание министров по ИКТ Организации тюркских государств, кубок Европы по играм "Rocket League" и TEKKEN, а также выставки, воздушное шоу, концерты и развлекательные аттракционы.

Было отмечено, что новостным партнером проходившего в Баку фестиваля TEKNOFEST стала медийная платформа TurkicWorld, созданная в результате совместного проекта информационного агентства Trend и турецкой медиагруппы Albayrak Medya.

В 2023 году запланировано проведение трех фестивалей, в честь 100-летия республики Турции.

Первый фестиваль этого года был проведен в Измире в середине марта (с 16 по 19). На выставке было показано огромное количество разной техники, самолеты летательные аппараты и множество инновационных технологических новинок из разных стран.

С 27 апреля по 1 мая TEKNOFEST проходил в Стамбуле, на котором по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принимали участие глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Азербайджана заявил, что Турция и Азербайджан всегда вместе. Турция и Азербайджан - дружественные, братские страны.

"Сегодня Турция является торговым, энергетическим, транспортным, политическим центром Евразии". Значение и роль Турции с каждым днем растут. Турция всегда была рядом с первых и до последних минут Второй Карабахской войны."-сказал Алиев.

На фестивале "TEKNOFEST-Istanbul" была представлена почтовая марка, изготовленная Турцией в связи со 100-летием великого лидера турецкого мира Гейдара Алиева.

Последний TEKNOFEST этого года пройдет с 30 августа по 3 сентября в Анкаре.

"TEKNOFEST Ankara" представит многоцелевой радиолокационный экран (CARE), продукт местного и национального производства, а также местные и отечественные двигатели, разработанные моторостроительной промышленностью TUSAŞ.

За последние 20 лет Турция увеличила свой военно-промышленный комплекс. Благодаря своему прорыву оборонная промышленность Турции достигла такого уровня, при котором за ее развитием с интересом наблюдает не только тюрские страны, но и весь мир.