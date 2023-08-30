Названа тайная особенность очков дополненной реальности Apple

Очки дополненной реальности Apple Vision Pro смогут фиксировать мозговую активность и эмоции пользователя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Digital Trends.

Скрытую ранее особенность гарнитуры журналисты назвали, изучив новый патент Apple, связанный с Vision Pro. В документе говорится, что очки альтернативной реальности могут быть оснащены физиологическими датчиками, которые собирают информацию о пользователе. Сенсоры можно использовать для различных целей.

Так, в описании патента говорится, что устройство может быть оснащено датчиками активности мозга, мышечной активности или сердечного ритма. Девайс имеет электрод для электроэнцефалографии, с помощью которого Vision Pro может анализировать поведение мозга пользователя и контролировать различные показатели. Авторы Digital Trends отметили, что Apple даже после анонса очков держала эту информацию в тайне.