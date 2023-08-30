На фестивале TEKNOFEST продемонстрировали новейшие Байрактары

Авиационно-космический фестиваль TEKNOFEST открылся в Анкаре в день празднования государственного праздника - Дня победы. Жители всей страны съехались посмотреть на новейшие модели беспилотников Bayraktar, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мероприятие проходит в аэропорту Этимесгут, расположенном к 10 км к западу от центра города. Он используется совместно Турецкой ассоциацией аэронавтики и ВВС Турции. Ранее здесь проходила Международная выставка оборонной промышленности.

Выставочная зона расположилась рядом с двумя взлетно-посадочными полосами. На ней представлены последние образцы вооружений Турецкой Республики, которые либо уже задействованы в вооруженных силах республики, либо им еще это предстоит после завершения всех испытаний. Главным центром внимания посетителей стали стенды с турецкими беспилотниками - Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kızılelma. Посмотреть на них приезжают не только из столицы, но и из других провинций Турции. Посетители стоят часовые очереди, чтобы сфотографироваться с этими боевыми машинами и летчиками.