https://news.day.az/hitech/1593753.html Фестиваль TEKNOFEST может снова пройти в Баку
Фестиваль TEKNOFEST может снова пройти в Баку
Фестиваль TEKNOFEST может снова пройти в Баку.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал технический директор компании "Baykar" Сельчук Байрактар.
"После победы в Карабахе мы провели в Азербайджане грандиозный фестиваль TEKNOFEST. Мы планируем в ближайшее время снова провести его в Баку", - подчеркнул он.
Отметим, что сегодня в Анкаре проходит фестиваль TEKNOFEST, посвященный 100-летию образования Турецкой Республики.
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