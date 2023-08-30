Фестиваль TEKNOFEST может снова пройти в Баку.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал технический директор компании "Baykar" Сельчук Байрактар.

"После победы в Карабахе мы провели в Азербайджане грандиозный фестиваль TEKNOFEST. Мы планируем в ближайшее время снова провести его в Баку", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Анкаре проходит фестиваль TEKNOFEST, посвященный 100-летию образования Турецкой Республики.