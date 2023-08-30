Компания Honor сообщила, что 1 сентября в 12:00 по Бакинскому времени проведёт презентацию "Раскройте технологии будущего" в рамках международной выставки IFA в Берлине.

Важно отметить, что именно HONOR официально откроет IFA в этом году и станет первой презентацией выставки.

Вероятно, популярный бренд планирует на презентации анонсировать свои новые складные смартфоны линейки Magic, передовые планшеты и, скорее всего, другие новые устройства для глобального рынка. Посмотреть прямую трансляцию с презентации можно будет на официальном YouTube-канале HONOR.

Также напомним, что международная выставка IFA 2023 по традиции пройдет в Берлине с 1 по 5 сентября.