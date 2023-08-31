Названы 7 худших моделей iPhone

Редакция портала Hi-Tech Mail.Ru составила рейтинг из семи худших смартфонов iPhone за всю историю Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, топ открывает iPhone 8.

Отмечается, что смартфон получился хорошим, просто он "вышел не в то время" - за несколько недель до начала продаж iPhone X. Внутренняя конкуренция стала причиной "моментального устаревания" iPhone 8, считают эксперты. Он проигрывал флагманской модели по всем параметрам, включая современный дизайн, OLED-экран, батарею и камеру.

На втором месте оказался iPhone 14, который не получил выреза Dynamic Island, как у старших моделей. К тому же он поставляется с базовым дисплеем с частотой 60 Гц, а технически ничем не отличается предшественника.

За ним следует первый iPhone SE 2016 года, предлагавший в компактном корпусе от iPhone 5s "железо" аналогичное iPhone 6s. При этом смартфон вышел одновременно с более производительным и современным iPhone 7. Эксперты считают, что устройство предлагало устаревший 4-дюймовый экран и слабый аккумулятор, а его производительность была избыточна.

В подборку также попали iPhone SE (2022), который не выделяется на фоне конкурентов из-за неоправданно высокой стоимости, пластиковый iPhone 5c, а также гнущийся iPhone 6 Plus. Закрывает рейтинг iPhone 4, который из-за ошибки в проектировки дизайна терял связь, когда пользователи брали смартфон в руки.