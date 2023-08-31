Азербайджан поднялся в рейтинге кибербезопасности

Благодаря успехам в области цифрового развития и обеспечения кибербезопасности, Азербайджан в международном индексе National Cybersecurity Index улучшил свое место на четыре позиции - до 50-го, сообщает в четверг Day.Az.

Рейтинг National Cybersecurity Index оценивается и ранжируется по 46 показателям цифровой среды 176 стран.

Отметим, что National Cybersecurity Index, разработанный Фондом эстонской академии электронного управления, представляет собой глобальный индекс, который в режиме реального времени измеряет готовность стран обеспечивать кибербезопасность и управлять киберинцидентами.

Напомним, что ранее в Азербайджане была утверждена стратегия по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы.

Согласно данной стратегии, в Азербайджане будут установлены минимальные требования к кибербезопасности для национального цифрового эфирного пространства, определены льготы по налогам и другим обязательным платежам в связи с разработкой технологий по информационной безопасности, улучшена защита персональных данных, созданы консультационные платформы по информационной безопасности и кибербезопасности, приняты меры по подготовке национальных ресурсов в области криптографической защиты, установлены требования к безопасности, касающиеся создания, применения и утилизации беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, будет разработан план создания организационных основ, оценки рисков и управления для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры и управления ею в чрезвычайных ситуациях, в условиях войны, сформирована электронная информационная система "Киберпреступления". Также будут определены критерии и индикаторы обнаружения, измерения инцидентов и критических случаев, будет вестись реестр рисков информационной безопасности.