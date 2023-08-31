Турецкий оборонпром представил дрон для подводного разминирования

Первой миссией беспилотного подводного аппарата, разработанного турецкой компанией STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, станет обнаружение и уничтожение мин (разминирование).

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, STM представила свои системы БПЛА и военно-морские платформы на крупнейшем в мире фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST, который в проходит в Анкаре.

В беседе с "Анадолу" генеральный директор STM Озгюр Гюлерьюз сообщил, что работы, связанные с беспилотным подводным автономным аппаратом, анонсированном в рамках IDEF - 23, идут быстрыми темпами.

По его словам, прототип аппарата будет представлен в конце текущего или начале следующего года.

"Наша цель на первом этапе - разработать беспилотный автономный подводный аппарат, который можно будет использовать для обнаружения и уничтожения мин. Ожидаем, что прототип будет готов не позднее начала 2024 года", -сказал Гюлерьюз.

Говоря о проекте первой малогабаритной отечественной подводной лодки STM500, гендиректор сообщил, что компания в ближайшее время планируют провести важную презентацию, связанную с проектом.

"STM500 - это проект, который больше всего воодушевляет разработчиков компании. Этот проект, которым будет гордиться наша страна, который станет первым шагом на пути к "национальной подводной лодке". Верим, что благодаря предпринятым поэтапным шагам в этом направлении наша страна войдет в ТОП немногих стран мира. Работы продолжаются самым интенсивным образом. Как вы понимаете, строительство подводной лодки - это не то, что можно сделать за несколько месяцев, это продукт, который вы производите впервые", - отметил Гюлерьюз.