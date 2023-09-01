За Маска взялись суд и Комиссия по ценным бумагам

Федеральный суд и Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследуют возможное использование бизнес-магнатом Илоном Маском средств Tesla для финансирования личного "Проекта 42".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Wall Street Journal, "Проект 42", название, которое, по данным газеты, используется внутри компании, касается "строительства просторного стеклянного дома в районе Остина, штат Техас", где расположена штаб-квартира Tesla.

Федеральный суд Манхэттена, штат Нью-Йорк, запросил информацию о сумме, потраченной Tesla на этот проект, и о его будущем использовании.

Строительство стеклянного дома также является предметом гражданского расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), добавила WSJ, уточнив, что оба расследования находятся на "предварительной стадии и не могут привести к формальным обвинениям в правонарушениях".

В июле газета сообщила, что Совет директоров Tesla проводит внутреннее расследование того, были ли ресурсы компании использованы в проекте не по назначению и был ли в этом замешан сам миллиардер.