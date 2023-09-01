Microsoft выпустит складной смартфон

В сети обнаружили патент на складной смартфон американской компании Microsoft.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Register.

Патент был зарегистрирован в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). По конструкции устройство напоминает телефон Surface Duo, ранее выпущенный Microsoft, однако его дисплей состоит из одной панели, а не из двух.

Также в документе говорится, что новый девайс способен складываться на 360 градусов. По словам инженеров компании, передняя панель имеет сложную конструкцию, благодаря которой гибкий дисплей не деформируется и не повреждается при складывании.

Журналисты издания отметили, что Microsoft - не первая компания, которая запатентовала складываемый на 360 градусов дисплей. Похожие технологии ранее предлагали корейские корпорации Samsung и LG.

Первый складной смартфон от Microsoft - Surface Duo - вышел в 2019 году. В 2021 году компания выпустила второе поколение девайса. Аппарат был доступен в продаже, но затем его сняли с производства.