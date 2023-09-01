Маск рассказал о новшествах в соцсети Х

Американский предприниматель сообщил, что в социальной сети X ("икс", ранее Twitter) появится функция аудио- и видеозвонков.

"Видео- и аудиозвонки появятся в X", - написал он на своей странице в X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, эта функция будет доступна на платформах на iOS и Android, а также на обычных компьютерах, в том числе на продукции фирмы Apple. Маск подчеркнул, что уникальность нового функционала будет связана с отсутствием необходимости знать номер телефона абонента для осуществления звонка.

26 августа сообщалось, что социальная сеть X (ранее Twitter) запустила новый сервис для поиска персонала под названием X Hiring. X Hiring - это платформа внутри соцсети, позволяющая верифицированным организациям публиковать вакансии на своих страницах.

20 августа сообщалось, что приложение X могут удалить из магазинов App Store и Google Play за нарушение правил, если соцсеть откажется от возможности добавлять пользователей в черный список.