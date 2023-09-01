Представлена консоль, превращающаюся в планшет

Компания Lenovo анонсировала несколько новых гаджетов, среди которых портативная игровая консоль Legion Go.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщение об этом появилось на сайте производителя.

Ключевым отличием Legion Go от других представителей рынка является возможность отсоединять контроллеры TrueStrike, как у Nintendo Switch. Консоль также имеет подставку для ее установки на ровной поверхности, два USB-C порта с поддержкой DisplayPort 1.4 и трекпад.

Устройство при весе в 854 г предлагает 8,8-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц. За производительность Legion Go отвечает процессор AMD Ryzen Z1 или Z1 Extreme, как в случае с ROG Ally. Консоль также оснащается оперативной памятью LPDDR5X на 16 ГБ, и SSD-накопителем емкостью 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Работает Legion Go под управлением Windows 11 и питается от аккумулятора емкостью 49,2 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Вместе с консолью Lenovo представила два дополнительных аксессуара: очки дополненной реальности Legion Glasses с microOLED-экранами и наушники-вкладыши Legion E510 7.1 RGB с арматурными излучателями и RGB-подсветкой. Очки можно подключать к различным устройствам на Windows, Android и macOS, а наушники работают по USB-C.

Legion Go поступит в продажу в ноябре по цене от €799 (около 83,8 тыс. руб.). Очки и наушники появятся в октябре за €499 (около 52,3 тыс. руб.) и €49 (около 5,1 тыс. руб.) соответственно. Появятся ли новинки в России, неизвестно, однако на сайте Lenovo уже появилась страница консоли на русском языке.