Windows атакует пользователей рекламой

Корпорация Microsoft должна перестать атаковать пользователей Windows агрессивной рекламой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом заявили журналисты издания Ghacks.

Авторы портала отметили, что в последние годы в Windows слишком часто появляются рекламные баннеры, которые в том числе мешают потребителям пользоваться ОС. В качестве примера специалисты привели случай, когда Windows 11 показала рекламу журналистам The Verge поверх запущенной игры. Авторы медиа считают, что компания должна покончить с этой практикой.

В материале говорится, что за появление рекламы отвечает системный процесс BGAUpsell.exe, размещенный в одном из системных каталогов. Специалист Гюнтер Борн проанализировал процесс и выяснил, что он контролируется оператором с удаленного сервера, то есть отключить его на локальном компьютере невозможно. Инженер подчеркнул, что Microsift целенаправлено использует раздражающую рекламу.

На рекламу в Windows обратили внимание авторы сервиса Virustotal, принадлежащего Google. Они отметили, что процесс BGAUpsell.exe соответствует всем критериям нежелательного ПО: программа не была установлена пользователем, она не запускалась вручную и предлагает внести изменения в ядро системы.

В заключении журналисты Ghacks отметили, что пользователи Windows уже заплатили за свою копию операционной системы, поэтому потребителей не надо раздражать рекламой платных услуг.