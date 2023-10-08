Sony готовит масштабное обновление для PlayStation 5

Компания Sony в официальном блоге PlayStation объявила о запуске бета-тестирования следующего крупного обновления для игровой консоли PS5. Прошивка будет доступна для ограниченного числа пользователей, зарегистрировавшихся в специальной программе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди основных нововведений компания выделяет возможность настройки громкости или отключение сигнала запуска консоли, который издавался при включении или перезагрузке устройства. Также заявлена поддержка технологии Dolby Atmos, которая позволит создавать объемный звук на совместимых телевизорах, саундбарах и домашних кинотеатрах.

Кроме того, геймерам позволят расширить память консоли с помощью накопителей SSD M.2 емкостью до 8 ТБ. Ранее максимальный объем поддерживаемых накопителей был ограничен 4 ТБ.

В главном меню PlayStation 5 появится тактильная отдача при навигации, а новая опция доступности позволит подключить второй геймпад DualSense в качестве вспомогательного устройства. В таком случае система будет распознавать два контроллера как один.

Точная дата выхода обновления программного обеспечения для всех пользователей PlayStation 5 пока не раскрывается. Известно лишь, что релиз прошивки состоится до конца 2023 года.