Microsoft разрабатывает новую приставку

Американская компания Microsoft разрабатывает новую модель Xbox Series X. Об этом рассказал ведущий подкаста Xbox Era Шпешаль Ник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Microsoft рассматривает возможность выпуска новой модели своей консоли текущего поколения без дисковода", - отметил он. Также блогер рассказал, что Xbox планирует выпустить еще одну новинку в 2025 году.

По версии других инсайдеров, это будет не консоль следующего поколения, так как в Microsoft пока не начали разработку нового процессора.

"Маловероятно, что неуказанное оборудование является более мощной моделью Xbox Series X", - добавил Ник.

Ведущий посчитал, что выпуск Xbox Series X Digital, то есть модели без дисковода, станет более бюджетным вариантом для тех, кто все еще не приобрел консоль с дисководом.

В прошлом Microsoft выпускала бюджетную консоль Xbox Series S с большими техническими ограничениями, но также способную запускать все игры текущего поколения. Однако спустя годы после выхода ограничения начали мешать некоторым проектам. Например, Larian Studios не смогла выпустить Baldur's Gate 3 на Xbox Series X и S одновременно с PlayStation 5.