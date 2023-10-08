Выход iPhone 15 ударит по рынку компьютеров
Смартфоны серии iPhone 15 окажутся единственным гаджетами, которые до конца года получат процессоры нового поколения. Об этом сообщает издание DigiTimes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В отчете медиа говорится, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая является крупнейшим производителем микросхем в мире, до конца года сконцентрируется на выпуске процессоров для Apple. Речь идет о трехнанометровых чипах для новых iPhone.
Исходя их этого авторы сделали вывод, что производители другой техники не получат доступ к процессорам нового поколения как минимум до конца 2023-го. В частности, выпуск iPhone 15 может ударить по рынку компьютеров.
Так, аналитики DigiTimes отметили, что Intel "стоит в очереди" за процессорами Arrow Lake, которые также основаны на трехнанометровом техпроцессе. Источники рассказали, что в компании возлагали на линейку Arrow Lake большие надежды, так как стремились навязать конкуренцию производительным и энергоэффективным процессорам Apple Silicon. Однако TSMC все же может наладить выпуск новых чипов для других компаний до конца года, если поставщику хватит производственных мощностей.
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