Описана секретная сделка Apple

Американская компания Apple заключила соглашение с тайваньской компанией TSMC, чтобы заранее закупить все возможные 3-нм чипы производителя полупроводников с целью использовать их для новых смартфонов iPhone и компьютеров Mac. Об этом сообщает The Information, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Apple скупила все 3-нм производственные мощности TSMC. Технология будет эксклюзивной для Apple в течение примерно года, прежде чем появится у других компаний", - говорится в статье.

По оценкам источников, примерно 70% ранних 3-нм чипов TSMC были пригодны для использования, и обычно этот процент увеличивается по мере улучшения технологических процессов.

Apple является крупнейшим клиентом TSMC, благодаря компании из Купертино тайваньский производитель заработал 23% из $72 млрд прибыли в 2022 году.

Ожидается, что новый 3-нм производственный процесс от TSMC будет использован для создания процессоров серии M3 для Mac и A17 Bionic для iPhone 15.

Сейчас Samsung и Intel также ведут работу по внедрению 3-нм технологий в своих разработках, но официально не запустили производство полупроводников такого класса.