Apple заинтересовалась «Формулой-1»

Apple рассматривает возможность крупных денежных инвестиций в организацию чемпионатов мира по кольцевым гонкам "Формула-1", чтобы впоследствии получить эксклюзивное право на показ трансляций различных этапов спортивного мероприятия. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на данные отраслевого журнала Business F1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Business F1, Apple планирует инвестировать в "Формулу-1" до двух миллиардов долларов в год. За счет регулярных вложений американская IT-корпорация хочет стать эксклюзивным партнером гонки и показывать эфиры в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Данная модель, ожидают в компании, принесет Apple TV+ много новых подписчиков.

Business F1 отмечает, что, даже если дирекция "Формулы-1" и Apple договорятся, это не значит, что уже ближайший сезон будет транслироваться только на Apple TV+. Дело в том, что у организаторов действует множество текущих медиасоглашений, которые истекают только в 2020 году.

В США эксклюзивный контракт "Формулы-1" с ESPN закончится уже в 2025 году. По данным Business F1, компания Apple станет следующим медиапартнером гонки. Сообщается, что IT-гигант постарается получить эксклюзивное право в США по меньшей мере на семь лет.