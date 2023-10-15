Эксперты назвали основные причины возгорания смартфонов
Чаще всего причинами возгорания смартфонов становятся неисправный аккумулятор или некачественное зарядное устройство. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание RT, ссылаясь на комментарии опрошенных IT-специалистов.
Так, замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков рекомендовал заменять батарею в смартфоне при ее заметной деградации. Также, по его словам, смартфон со старым аккумулятором нельзя оставлять во время зарядки без присмотра, а также нагружать требовательными задачами вроде игр.
В свою очередь руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отметил, что важным моментом является использование качественных зарядных устройств.
"Если мы покупаем дешевую зарядку, у которой тоненькие провода, устройства, которые повреждены, у которых провода перебиты, - их использование уже небезопасно. В данном случае возгорание возможно", - сказал он.
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков добавил, что спровоцировать возгорание смартфона может сильный нагрев на солнце. Такое, по его словам, особенно вероятно, если устройство поставили на зарядку и положили на подоконник.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре