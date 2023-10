Google представила бюджетные ноутбуки с искусственным интеллектом

Американская IT-корпорация Google представила новую серию ноутбуков Chromebook Plus, в которую вошли восемь моделей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, подробное описание новинок появилось на официальном сайте IT-гиганта.

Новый модельный ряд состоит из ноутбуков Acer Chromebook Plus 515, Acer Chromebook Plus 514, Asus Chromebook Plus CM32 Flip, Asus Chromebook Plus CX34, HP Chromebook Plus 15,6 inch, HP Chromebook x360 14-inch, Lenovo Flex 5i Chromebook Plus и Lenovo Slim 3i Chromebook Plus.

Устройства выполнены в классическом форм-факторе и в форм-факторе "трансформер", который позволяет использовать ноутбук как планшет с подставкой в виде топкейса. Почти все модели получили процессор Intel Core i3 - только Acer Chromebook Plus 514 и Asus Chromebook Plus CM32 Flip работают на AMD Ryzen 3+.

Диагональ дисплеев равна от 14 до 15,6 дюйма. Оперативной памяти от 8 ГБ, а встроенной - от 128 ГБ. Все устройства работают под управлением ChromeOS 117.

Продажи новинок в США стартуют в октябре 2023 года по цене от $400 (примерно 39,7 тыс. руб. по курсу на 3 октября 2023 года).