Google представила новый смартфон Pixel 8

В рамках презентации Made By Google 23 компания Google представила новый смартфон в средней ценовой категории Pixel 8. Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство получило 6,2-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления до 120 Гц, яркостью подсветки до 2000 нит, а также защитным слоем Gorilla Glass Victus. Pixel 8 выпускается в цветах Hazel (серый), Obsidian (черный) и Rose (светло-розовый).

За производительность Pixel 8 отвечает новый фирменный чип Google Tensor G3, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Он состоит из девяти ядер, включающих одно основное ядро ​​Cortex-X3, четыре ядра Cortex-A715 и еще четыре ядра Cortex-A510. Процессору помогают 8 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ постоянной.

Смартфон получил новый сверхширокий 12-мегапиксельный объектив с автофокусом и макросъемкой. Рядом с ним находится основная камера на 50 МП с 8-кратным цифровым зумом Super-Res. Роль селфи-камеры выполняет сенсор на 10,5 МП.

Новинка оснащена аккумулятором емкостью 4575 мАч с проводной зарядкой мощностью до 27 Вт и беспроводной зарядкой на 18 Вт.

Стоимость Google Pixel 8 начинается от $700.