Глава Apple Тим Кук за неделю заработал десятки миллионов долларов

Согласно отчету, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), за последнюю неделю генеральный директор Apple Тим Кук заработал около $41,5 млн, продав 511 тыс. акций компании, которые он получил как премию за результативность. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Номинал премии был определен на основе совокупной доходности акционеров Apple по отношению к другим компаниям из индекса S&P 500 в период с первого дня 2021 финансового года до последнего дня 2023 финансового года.

Дополнительно Кук получил два пакета на 73 010 и 219 030 акций с ограниченным доступом. Первую партию глава Apple получит тремя равными траншами 1 апреля в 2026, 2027 и 2028 годах. Второй он сможет воспользоваться только 1 октября 2026 года.

Всего, отмечает MacRumors, после продажи 511 тыс. акций на балансе Кука осталось еще около 3,3 млн ценных бумаг Apple.

Тим Кук работает в Apple уже 25 лет. Из них 11 лет он занимает пост генерального директора.