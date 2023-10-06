Первая в истории компания получила штраф за засорение космоса мусором

Американский провайдер спутникового телевидения Dish Network стал первой компанией, которая получила штраф за засорение космического пространства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает MarketWatch.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) наложила на провайдера взыскание в размере $150 тыс. за то, что он не смог надлежащим образом свести с орбиты свой спутник EchoStar-7.

Регулятор установил, что в прошлом году после выведения спутника из эксплуатации он был оставлен на высоте около 122 км над дугой геостационарной орбиты, что значительно меньше 300 км, предусмотренных лицензией. В результате EchoStar-7 может оказаться на пути движения действующих спутников.

Dish Network признала вину и согласилась выплатить штраф, а также выполнить ряд требований FCC. В компании объяснили случившееся недостаточным уровнем топлива, что не позволило совершить необходимые маневры.

"Это прорывное решение, которое ясно дает понять, что FCC обладает мощными правоприменительными полномочиями и возможностями для обеспечения соблюдения жизненно важных правил в области борьбы с космическим мусором", - подчеркнул представитель регулятора.

В настоящее время проблема засорения космоса становится все более актуальной: по данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), в космическом пространстве может находиться до 170 млн единиц мусора.

Мусор увеличивает затраты на проведение космических операций, поскольку угрожает безопасности астронавтов и спутников, вынуждая принимать дополнительные меры защиты, а также ограничивает возможности запуска космических аппаратов и в конечном итоге может сделать непригодными для использования целые орбиты, отмечается в отчете NASA.

Акции Dish Network потеряли в цене 3,4% по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже в среду. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 64,6%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 11%.